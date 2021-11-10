В Минздраве предупредили о дефиците кислорода в 12 регионах РФ

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Ежедневно в больницах потребляется 2925 тонн кислорода Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В 12 регионах РФ запасов кислорода в больницах хватит на два дня. Об этом заявил глава Министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко на заседании комитета Госдумы по охране здоровья.

«Кислород сегодня потребляется в стране по 2925 тонн в сутки. Напряженная ситуация с кислородом, где мы прогнозируем запасы кислорода до двух суток, это 12 регионов», — заявил Мурашко, трансляция заседания ведется на сайте Госдумы.

Глава Минздрава отметил, что власти в ручном режиме следят за ситуацией в каждом регионе. Министр также добавил, что помощь в доставке медицинского кислорода оказывают Минобороны, Роскосмос и крупные промышленные предприятия.

Ранее правительство России выделило регионам средства на покупку концентраторов кислорода для лечения больных с коронавирусом. Всего на эти нужды направлено 5 млрд рублей.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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