В Госдуме хотят ввести новые выплаты на детей

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Спальные районы и жители города. Тюмень., снег, прогулка, зима, снег в городе, детская коляска, родители с коляской
Новые выплаты предлагается ввести для покупки детской коляски и других средств для новорожденных Фото:

Власти РФ должны пойти на новые меры поддержки рождаемости, в том числе расширение перечня существующих денежных выплат молодым родителям. Соответствующее предложение озвучил глава партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.

«Предлагаю давать при рождении ребенка сертификат на 30 тысяч рублей на покупку коляски, кроватки и автокресла», — цитирует пресс-служба «Справедливой России» Миронова. Депутат также предложил вторую меру поддержки — наборы для новорожденных стоимостью 20 тысяч рублей, где будет все нужное для младенца. По его словам, это обойдется государству в 75 миллиардов рублей ежегодно.

Ранее премьер-министру РФ Михаилу Мишустину было направлено предложение о введении выплат новорожденным детям за счет части налогов на добычу полезных ископаемых (НДПИ). С такой инициативой выступил директор Института социальных исследований и развития гражданских инициатив Максим Петунин.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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