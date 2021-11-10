В Госдуме хотят ввести новые выплаты на детей

Новые выплаты предлагается ввести для покупки детской коляски и других средств для новорожденных Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Власти РФ должны пойти на новые меры поддержки рождаемости, в том числе расширение перечня существующих денежных выплат молодым родителям. Соответствующее предложение озвучил глава партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.

«Предлагаю давать при рождении ребенка сертификат на 30 тысяч рублей на покупку коляски, кроватки и автокресла», — цитирует пресс-служба «Справедливой России» Миронова. Депутат также предложил вторую меру поддержки — наборы для новорожденных стоимостью 20 тысяч рублей, где будет все нужное для младенца. По его словам, это обойдется государству в 75 миллиардов рублей ежегодно.

Ранее премьер-министру РФ Михаилу Мишустину было направлено предложение о введении выплат новорожденным детям за счет части налогов на добычу полезных ископаемых (НДПИ). С такой инициативой выступил директор Института социальных исследований и развития гражданских инициатив Максим Петунин.