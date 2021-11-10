Молдавии не хватит денег на российский газ

По словам Вадима Чебана, Молдавии может не хватить денег на погашение долга перед «Газпромом» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Газовый кризис в Европе

Молдавии может не хватить денег, чтобы погасить долг перед «Газпромом». Об этом сообщили глава компании «Молдовагаз» Вадим Чебан.

«Молдавии может не хватить средств для покрытия долга за поставки перед „Газпромом“. Цена на газ, поставляемый „Газпромом“ для Молдавии, в декабре может составить 430 долларов за тысячу кубометров», — передает РИА «Новости» слова Чебана.

Ранее Молдавия продлила контракт с «Газпромом» на 5 лет. Однако страна так и не погасила долг в 433 млн долларов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что «Газпром» не может вечно прощать долги и поставлять газ бесплатно.