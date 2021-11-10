Политолог: в марте в РФ ожидается крупное политическое событие

Центризбирком, по словам эксперта, обсуждает проведение выборов весной Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В марте будущего года в России ожидается крупное политическое событие — «выборы или объявление о старте некой большой избирательной кампании». Об этом со ссылкой на собственные источники рассказал URA.RU доктор исторических наук, политолог Валерий Соловей.

«Федеральные чиновники готовятся к важному политическому событию, которое запланировано на март 2022 года. Центризбиркому России дано указание готовится к нему. Возможно, речь идет о неких досрочных выборах. В ЦИКе даже проводилось закрытое совещание по подготовке к этому событию», — поделился Соловей.

Информации о том, что это будут за выборы, пока нет, добавил политолог. Кроме того, по словам эксперта, не исключено, что это «мероприятие могут дезавуировать», то есть отрицать его проведение. Подобное уже было в недавней российской политике, когда в марте прошлого года депутат Госдумы от «Единой России» Александр Карелин предлагал провести досрочные выборы в парламент, напомнил собеседник редакции.

«Поправку Карелина тогда не поддержали, хотя многим было понятно, что он не стал бы выступать без согласования с Кремлем. На этот раз ситуация может быть схожа, если на март действительно будет назначено крупное политическое событие. Возможно, оно совпадет по срокам с референдумом в Белоруссии, который тоже назначен на март по изменениям в Конституцию этой страны. Но я не уверен, что планируемые события в Белоруссии и России связаны между собой. Пока решение российских властей носит предварительный характер», — добавил Соловей.

На март 2022 года, по данным Центризбиркома, официально избирательных кампаний не запланировано. Единый день голосования состоится 11 сентября будущего года, когда пройдут выборы глав 15 субъектов РФ, а также депутатов шести законодательных собраний в регионах.