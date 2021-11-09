Тюменские власти скорректировали дефицит бюджета на 2021 год

Скорректированный дефицит бюджета Тюменской области в 2021 году составит около 42 млрд рублей. Об этом 10 ноября на заседании аграрного комитета регионального парламента сообщил директор областного департамента финансов Михаил Таранов. Ранее власти заявляли о дефиците в 65 млрд рублей.
«По последним данным, доходы регионального бюджета составят около 203 млрд рублей, расходы — около 245 млрд рублей. Имеющий дефицит в 42 млрд рублей мы планируем покрыть за счет собственных средств, без привлечения коммерческих кредитов», — отметил глава департамента.
Ранее URA.RU писало, что бюджет 2022 года планируется принять с дефицитом более 37 млрд рублей. Тюменское правительство не исключает, что для его покрытия придется использовать заемные средства.
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