09 ноября 2021
08 ноября 2021

Тюменские власти скорректировали дефицит бюджета на 2021 год

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание Тюменской областной думы. Сентябрь 2015 года. Тюмень, дума, бюджет
По последним данным, дефицит бюджета области составит 42 млрд рублей Фото:

Скорректированный дефицит бюджета Тюменской области в 2021 году составит около 42 млрд рублей. Об этом 10 ноября на заседании аграрного комитета регионального парламента сообщил директор областного департамента финансов Михаил Таранов. Ранее власти заявляли о дефиците в 65 млрд рублей.

«По последним данным, доходы регионального бюджета составят около 203 млрд рублей, расходы — около 245 млрд рублей. Имеющий дефицит в 42 млрд рублей мы планируем покрыть за счет собственных средств, без привлечения коммерческих кредитов», — отметил глава департамента.

Ранее URA.RU писало, что бюджет 2022 года планируется принять с дефицитом более 37 млрд рублей. Тюменское правительство не исключает, что для его покрытия придется использовать заемные средства.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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