В Тюменской области увеличили расходы и дефицит бюджета

Решение о корректировке параметров бюджета сегодня приняли на заседании Тюменской областной думы Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

В бюджете Тюменской области на текущий год расходы увеличили на 36 млрд рублей, а дефицит вырос до 65 млрд. Законопроект приняли депутаты Тюменской областной думы в рамках заседания, трансляция которого ведется на сайте парламента.

«Доходы областного бюджета на 2021 год предлагается увеличить более чем на 3 млрд рублей, и утвердить в объеме 150 млрд 568 млн рублей. Расходы — увеличить на 36 млрд 310 млн рублей, и утвердить в объеме 215 млрд 834 млн рублей. Дефицит составит 65 млрд 265 млн рублей», — такие данные озвучили на заседании Тюменской областной думы.

На вопрос о том, из каких средств будет профинансирован дефицит, ответил директор департамента финансов региона Михаил Таранов. «Основным источником покрытия являются остатки средств на начало финансового года. Если же ситуация с доходами кардинально не улучшится и их не хватит, предполагаются коммерческие заимствования на сумму порядка 14 млрд рублей. Ситуация станет более-менее понятна в октябре», — пояснил Таранов в ходе заседания думы.

Ранее URA.RU писало, на какие цели власти направят дополнительные расходы. Большая часть из них уйдет на программу «Сотрудничество».