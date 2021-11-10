После видео с пытками в колониях начались массовые увольнения

После проверок сообщений о пытках заключенных в областной туберкулезной больнице №1 УФСИН по Саратовской области по отрицательным мотивам уволены 18 сотрудников. Об этом сообщил и. о. начальника федерального ведомства Антон Ефаркин.
«На сегодняшний день возбуждено пять уголовных дел, уволено со службы по отрицательным мотивам 18 сотрудников. 11 человек привлечены к строжайшей дисциплинарной ответственности», — сказал Ефаркин в эфире телеканала «ГТРК-Саратов».
По словам и. о. начальника ФСИН, в этой ситуации сейчас разбираются следственные органы. «Центральный аппарат ФСИН России и руководство территориального органа принимают исключительные меры по выявлению и установлению всех фактов, которые имели место быть», — уточнил он.
Ранее Кремль прокомментировал новые кадры пыток в саратовской колонии. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, по фактам идут проверки. Портал Gulagu.net ранее опубликовал видео с кадрами физического и сексуального насилия над российскими заключенными в саратовской тюремной больнице. После этого глава регионального УФСИН Алексей Федотов, по данным СМИ, написал рапорт об увольнении. Информация об этом инциденте дошла до президента РФ Владимира Путина.
Подписывайтесь на URA.RU в