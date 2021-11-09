Чиновник, отвечающий за идеологию властей ЯНАО, покинул пост

Максим Куренков в очередной раз покидает пост руководителя управления проектной работы ДВП Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Начальник управления проектной работы департамента внутренней политики ЯНАО Максим Куренков покинул свой пост. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом блоке.

«Максим Куренков покинул пост начальника управления проектной работы департамента внутренней политики ЯНАО», — сообщил источник. По его словам, Куренков написал заявление об уходе, потому что ему предложили работу заместителя гендиректора «Ямал-Медиа».

В пресс-службе регионального правительства агентству подтвердили информацию. «Действительно, Максим Куренков написал заявление об уходе с должности начальника управления проектной работы департамента внутренней политики Ямало-Ненецкого автономного округа», — прокомментировали агентству в ведомстве.

Кто вместо Куренкова будет руководить управлением в ДВП инсайдер пока не знает. «Возможно кто-то из резерва или нижестоящий служащий займет эту должность», — добавил источник.

Ранее URA.RU сообщало, что Куренков уже увольнялся по собственному желанию из департамента внутренней политики в октябре прошлого года, однако вскоре вновь возглавил управление проектной работы. До этого он руководил Ситуационным центром ЯНАО. Максим Куренков считается создателем системы ситуационного управления регионом. После назначения в депполитики он говорил, что в первую очередь займется реформой окружных СМИ.