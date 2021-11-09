Челябинских чиновников-антипрививочников не пустят на работу

Сотрудников без прививки отправят в принудительный отпуск (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сотрудников администрации Челябинска с 11 ноября перестанут пускать на работу, если они не поставили прививку от коронавируса. Об этом URA.RU сообщили в мэрии.

«Непривитых сотрудников администрации у нас не много. С завтрашнего дня всех, кто не успел привиться первым компонентом „Спутник V“, отправят в принудительный отпуск. В том числе и без содержания. За это время сотрудник мэрии должен решить вопрос с вакцинацией, иначе на работу его не вернут», — заявил источник.

Глава Челябинска Наталья Котова ранее потребовала от сотрудников мэрии и муниципальных учреждении стопроцентной вакцинации. От процедуры вакцинации освобождаются только сотрудники, имеющие медицинские противопоказания.