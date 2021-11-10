Россияне жалуются на сбои в работе приложения «Альфа-банка»

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Клипарт. Сургут, альфа банк
У пользователей возникли проблемы с приложением банка Фото:

Пользователи «Альфа-Банка» отмечают сбои в работе приложения организации. Это следует из данных на сайте downdetector.ru.

Сбои начались в течение последних трех часов. Особенно трудности с работой приложения испытывают жители Москвы и Санкт-Петербурга, Казани, Воронежа.

На прошлой неделе на сбои жаловались пользователи «Сбербанка». В частности, трудности с работой приложения испытали жители Москвы и Санкт-Петербурга.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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