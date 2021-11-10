Россияне жалуются на сбои в работе приложения «Альфа-банка»

У пользователей возникли проблемы с приложением банка
Пользователи «Альфа-Банка» отмечают сбои в работе приложения организации. Это следует из данных на сайте downdetector.ru.
Сбои начались в течение последних трех часов. Особенно трудности с работой приложения испытывают жители Москвы и Санкт-Петербурга, Казани, Воронежа.
На прошлой неделе на сбои жаловались пользователи «Сбербанка». В частности, трудности с работой приложения испытали жители Москвы и Санкт-Петербурга.
Подписывайтесь на URA.RU в