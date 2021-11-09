09 ноября 2021

Сотрудникам тюменских МФЦ приходится работать по 12 часов

© Служба новостей «URA.RU»
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Тюменцы массово оформляют учетные записи на Госуслугах Фото:
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Коронавирус COVID-19

Сотрудникам тюменских многофункциональных центров (МФЦ) приходится работать по 12 часов. Об этом URA.RU сообщили в оперативном штабе региона. Нагрузка на работников возросла из-за резкого роста желающих получить учетную запись на портале Госуслуг.

«Для того, чтобы увеличить пропускную способность наших центров, сотрудники работают сменами по 12 часов. то связано со значительно увеличившимся количеством обращений за подтверждением учетной записи на портале Госуслуг», — цитирует оперштаб директора ГАУ ТО «МФЦ» Тюмени Александра Нагибина.

По словам руководителя, в октябре в МФЦ Тюмени фиксировали от 400 до 600 обращений в день, 8 ноября обратились 1523 человека, а 9 ноября — 1791. Количество обращений по другим услугам МФЦ, не снижается.

Ранее агентство писало, что с 8 ноября в попасть в тюменские торговые центры и учреждения культуры можно, за редким исключением, только по QR-кодам, подтверждающим вакцинацию от коронавируса. Код присваивается привитым гражданам в личном кабинете на Госуслугах.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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