После реформы курганских СМИ из газет уходят главные редакторы

Наталья Калугина увольняется из газеты «Голос целинника». Ранее уволилась редактор газеты «Трибуна» Людмила Зулкарнаева Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Главный редактор газеты «Голос целинника» (Целинный район Курганской области) Наталья Калугина увольняется. Инсайдеры заявляют, что это связано с реформой печатных СМИ в регионе, но сама Калугина говорит, что причина в другом. Ранее из-за реформы уволилась и. о. главреда Альменевской районной газеты «Трибуна» Людмила Зулкарнаева.

«Редактор газеты в Альменево уволилась, не выдержав оптимизации. В Целинном редактор Калугина тоже увольняется, по этой же причине. Новым редактором „Голоса целинника“ будет Валентина Шепелева, которая уже была редактором газеты, но с ней не стали продлевать контракт», — рассказал источник URA.RU, близкий к властям региона.

Калугина в разговоре с URA.RU подтвердила свое увольнение. «Ухожу чисто по семейным обстоятельствам, в связи с переездом в Тюмень», — рассказала она. При этом Калугина отметила, что после объединения газет в холдинг [издательский дом «Новый мир»] стало сложнее работать. «Надеюсь, с приходом нового руководителя, Александра Скорбенко, удастся навести порядок», — добавила она.

По данным администрации Целинного района, новым редактором действительно назначена Шепелева. «Депутат областной думы Олег Попов поздравил с назначением главным редактором газеты „Голос целинника“ Валентину Сергеевну Шепелеву, которая многие годы своей жизни отдала журналистике и родной районке», — говорится в сообщении на странице администрации района в соцсети «ВКонтакте».

По данным сервиса СБИС, Шепелева руководила этим изданием с 2002 по 2014 годы. На сайте администрации района сообщается, что в 2020 году она была председателем Целинной сельской думы и участвовала в выборах главы района.

Зулкарнаева уволилась из газеты «Трибуна» немногим больше месяца назад. Из редакции также ушли почти все сотрудники. Зулкарнаева заявила, что в газете появилось много проблем из-за реформы, в результате которой все районные СМИ региона потеряли самостоятельность и вошли в правительственный издательский дом «Новый мир». В июле в Союзе журналистов России отмечали, что в результате реформы районные газеты потеряли подписчиков и доходы.