09 ноября 2021

Источник: Дацюк помогал строить здания монастыря отца Сергия

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Открытие Дацюк-арены. Екатеринбург, дацюк павел
Павел Дацюк поддержал отца Сергия в суде Фото:
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Дело отца Сергия

Хоккеист, сторонник экс-схиигумена отца Сергия Павел Дацюк участвовал в строительстве госпиталя для онкобольных в Среднеуральском женском монастыре. Об этом он рассказал на заседании, проходящем в Измайловском районном суде Москвы.

«Дацюк с 2007 года участвовал в строительстве корпуса для онкобольных. Кроме того, при его помощи строился скит (место жительства монахов — прим. URA.RU) напротив монастыря», — сообщает источник URA.RU, знакомый с ходом заседания, со ссылкой на показания Дацюка.

Собеседник агентства добавил, что Дацюк наряду с Романовым закупал продукты для обездоленных. При этом спортсмен не стал называть других людей, которые занимались благотворительностью в монастыре. Он уточнил, что они не хотят много рассказывать о своих поступках, поскольку совершали их бескорыстно.

Ранее сообщалось, что Дацюк придет поддержать отца Сергия на заседания по его делу. Романов был задержан в ночь на 29 декабря 2020 года во время спецоперации. Ему предъявили обвинение по трем уголовным статьям: о склонении к суициду, нарушении права на свободу совести и вероисповеданий, а также о самоуправстве. Позднее ему предъявили обвинение в возбуждении вражды среди религиозных групп.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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