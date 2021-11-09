Застройщикам бесплатно раздадут землю в Тюмени

Льготу получат компании, строящие жилье под аренду Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Компаниям, которые строят арендное жилье, будут бесплатно выдавать землю под строительство в Тюмени. Такое решение приняли 10 ноября депутаты Тюменской областной думы на заседании комитета по аграрным вопросам и земельным отношениям.

Критерии для застройщиков озвучила парламентариям начальник юридического управления департамента имущественных отношений Тюменской области Регина Сайфуллина. «На участке должен быть возведен многоквартирный дом, большинство жилых помещений которого сдается в аренду. Инвестор должен потратить на проект не менее 400 млн рублей, и предоставлять квартиры в аренду не менее пяти лет», — рассказала чиновница.

По мнению Сайфуллиной, практика позволит сформировать в Тюмени цивилизованный рынок арендного жилья. Члены комитета проголосовали за проект единогласно. Окончательное решение будет принято на общем заседании облдумы, которое намечено на 25 ноября.

Ранее агентство писало, что тюменцам частично возместят съем жилья в специально построенных арендных домах. На поддержку смогут рассчитывать бюджетники и студенты.