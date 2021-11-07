07 ноября 2021

На Украине обвинили США в предательстве

© Служба новостей «URA.RU»
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Флаги США, флаг сша
По мнению Вадима Рабиновича, признание России великим государством генералом Марком Милли предательство Фото:

Председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли предал Украину, назвав Россию великим государством современности. Об этом заявил депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович.

«Главное [предательство] всегда приходит от своих! <…> И сказано это [предательство] на Форуме по вопросам безопасности в Институте Аспена, который является одним из опорных в структуре империи [американского инвестора и финансиста Джорджа] Сороса», — написал Вадим Рабинович на своей странице в Facebook.

Американский генерал Милли перечислил три великих государства современности, которые создают три полюса силы в мире, назвав США, Китай и Россию. Рабинович подчеркивает, что это «однозначно предательство» с его стороны.

Ранее сообщалось, что пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров обвинил США в провокации из-за слухов про российских военных на украинских границах. По мнению политолога Олега Неменского, НАТО занимается подготовкой Украины к войне с Россией. Депутат Рады Олег Волошин заявил, что Россия пригрозила Украине ядерной войной из-за попытки наступления в Донбассе.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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