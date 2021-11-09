Работница парикмахерской устроила скандал проверяющим из-за маски Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Кургане во время антиковидного рейда по парикмахерским произошел скандал. Видео инцидента, снятое одной из участниц рейда, опубликовано в telegram-канале «Тимофей Невежин».

«Инцидент произошел 10 ноября в парикмахерской „Ирида“. Сотрудницы парикмахерской солидного возраста спокойно обедали и одновременно обслуживали посетителей. Все были без масок и перчаток. В этот момент в помещение зашли чиновники администрации Кургана, которые ежедневно проверяют мелкие фирмы, магазинчики и торговые центры на предмет соблюдения антиковидных мер. Произошел конфликт. На одну из женщин был составлен протокол, не обошлось без вызова полиции», — говорится в сообщении под видео.

В telegram-канале отмечается, что работницы парикмахерской отказались показать паспорт, препятствовали составлению протокола, угрожали написать на чиновников жалобу Владимиру Путину. На видео сотрудница парикмахерской обвиняет проверяющую в том, что женщина сама вошла в помещение без маски.

Получить комментарий руководителя парикмахерской не удалось. На звонок корреспондента никто не ответил.

Ранее URA.RU писало, что курганский бизнес массово проверяют на антиковидные нарушения. По сведениям администрации города, ежедневно в них принимает участие 30 групп. Проверяющие контролируют, как соблюдаются фильтры безопасности на входе в общественные места. Также они контролируют соблюдение масочного режима, дезинфекцию помещений и контактных поверхностей, наличие антисептиков и разметки социальной дистанции. Но бизнесмены Кургана придумали, как не платить антиковидные штрафы.