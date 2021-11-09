В ХМАО продлили коронавирусные ограничения

В Югре продлили запрет на проведение развлекательных мероприятий до 21 ноября Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Ограничительные меры, введенные в связи с распространением коронавируса, продлили в ХМАО до 21 ноября. Соответствующее постановление губернатора региона Татьяны Комаровой опубликовано на сайте властей Югры.

«Продлить запрет на проведение в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре до 21 ноября 2021 года включительно зрелищно-развлекательных мероприятий», — сообщается в постановлении. Помимо этого, в регионе продлили действие QR-кодов и запрет на посещение торговых центров гражданами, не достигшими возраста 16 лет, без сопровождения родителей.

Также в регионе начнут с 15 ноября 2021 года использовать мобильное приложение «UGRA-QR» для проверки подлинности QR-кодов. Постановление вступает в силу с 10 ноября. Ранее источник в правительстве ХМАО сообщил URA.RU, что власти региона введут для предпринимателей мобильное приложение, которое позволит находить поддельные QR-коды.