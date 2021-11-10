10 ноября 2021

Синоптик рассказал о предстоящей зиме в России

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Снежный буран и непогода. Челябинск, холод, зима, буран, непогода, метель, шторм, ураган, климат, вьюга, ветер, мороз
Среднюю полосу России ожидает подобие «еврозимы» Фото:

В азиатской части России зима будет теплее нормы, а в средней полосе ожидается подобие «еврозимы». Об этом заявил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В азиатской части нашей страны, особенно в Восточной Сибири, зима будет существенно теплее нормы — на 2-4 градуса, в Якутии — на 5-7 градусов. Исключением станет февраль, когда на Урале и в Западной Сибири будет немного морознее многолетних показателей», — передает слова Евгения Тишковца РИА «Новости».

В средней полосе России ожидается подобие «еврозимы», которая будет умеренно снежной и чуть мягче положенной русской зимы, добавил синоптик. «Предстоящей зимой на большей части европейской России ожидается преобладание циклонов с характерной пасмурной погодой и осадками преимущественно в виде снега», — сообщил Тишковец.

Ранее URA.RU сообщало, что по прогнозу научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда с 9 ноября в Москве начинается похолодание. 24 октября синоптики заявили о приходе зимы в Россию.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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