Синоптик рассказал о предстоящей зиме в России

В азиатской части России зима будет теплее нормы, а в средней полосе ожидается подобие «еврозимы». Об этом заявил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
«В азиатской части нашей страны, особенно в Восточной Сибири, зима будет существенно теплее нормы — на 2-4 градуса, в Якутии — на 5-7 градусов. Исключением станет февраль, когда на Урале и в Западной Сибири будет немного морознее многолетних показателей», — передает слова Евгения Тишковца РИА «Новости».
В средней полосе России ожидается подобие «еврозимы», которая будет умеренно снежной и чуть мягче положенной русской зимы, добавил синоптик. «Предстоящей зимой на большей части европейской России ожидается преобладание циклонов с характерной пасмурной погодой и осадками преимущественно в виде снега», — сообщил Тишковец.
Ранее URA.RU сообщало, что по прогнозу научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда с 9 ноября в Москве начинается похолодание. 24 октября синоптики заявили о приходе зимы в Россию.
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