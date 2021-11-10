Зеленский заявил, что не боится угроз со стороны России

Перемещение российских войск вдоль границ Украины и увеличение числа военных — не что иное, как попытки оказать психологическое давление на Украину. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.
«Надеюсь, теперь весь мир четко видит, кто действительно хочет мира, а кто концентрирует почти 100 тысяч военных на нашей границе. В то же время, скажем откровенно, такое поведение нашего соседа нас не удивляет и не пугает. Удивляет и пугает то, что это неожиданно стало открытием для некоторых экспертов, журналистов, некоторых блогеров, которые подняли медиа-шумиху», — заявил Зеленский в своем Telegram-канале.
Президент Украины резюмировал, что психологическое давление России на Украину на них уже давно не действует. Он подчеркнул, что спецслужбы Украины и разведка владеют полной информацией. По его словам, украинская армия в случае чего сможет дать отпор любому. Владимир Зеленский отметил, что обстрелы и взрывы, скопления и перемещения войск происходят на фронте на протяжении восьми лет.
Ранее Пентагон сообщил, что отслеживает «необычную» активность российских войск рядом с границами Украины. В посольстве РФ выразили озадаченность по этому поводу. Пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров опроверг информацию о передвижении военных из России возле границ соседней страны. Он назвал слухи провокацией со стороны Пентагона.
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