10 ноября 2021

В Японии поддержали заключение мирного договора с Россией

© Служба новостей «URA.RU»
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ЧМ-2018. 32 матч Чемпионата мира по футболу между сборными Японии и Сенегала. Екатеринбург, футбольные болельщики, японцы, болельщики сборной японии
Япония заинтересована в развитии отношений с Россией Фото:

Япония продолжит развивать отношения с Российской Федерацией, в том числе и в политике. Об этом заявил новый глава Министерства иностранных дел Японии Есимаса Хаяси.

«Я считаю, что мы должны целиком развивать японо-российские отношения в широком спектре областей, в том числе в сфере политики. Включая проблему подписания мирного договора, экономики, культуры, чтобы это шло на пользу нашим национальным интересам», — сказал Хаяси на своей первой пресс-конференции, слова политика передает LIFE.

Ранее Хаяси был министром обороны Японии, отмечает «Национальная служба новостей». Он также был министром сельского хозяйства и образования.

Ранее сообщалось, что некоторые японцы потеряли веру в возврат Курил. В соцсетях некоторые предлагают вообще забыть об этих землях и считают правительство России Северные острова как были российскими, так российскими и остались.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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