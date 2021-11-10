В Японии поддержали заключение мирного договора с Россией

Япония продолжит развивать отношения с Российской Федерацией, в том числе и в политике. Об этом заявил новый глава Министерства иностранных дел Японии Есимаса Хаяси.
«Я считаю, что мы должны целиком развивать японо-российские отношения в широком спектре областей, в том числе в сфере политики. Включая проблему подписания мирного договора, экономики, культуры, чтобы это шло на пользу нашим национальным интересам», — сказал Хаяси на своей первой пресс-конференции, слова политика передает
Ранее Хаяси был министром обороны Японии, отмечает «Национальная служба новостей». Он также был министром сельского хозяйства и образования.
Ранее сообщалось, что некоторые японцы потеряли веру в возврат Курил. В соцсетях некоторые предлагают вообще забыть об этих землях и считают правительство России Северные острова как были российскими, так российскими и остались.
Подписывайтесь на URA.RU в