10 ноября 2021

Свердловский чиновник призвал антипрививочников уехать из РФ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вакцинация от коронавирусной инфекции вакциной Спутник V (Гам-КОВИД-Вак). Москва, спутник, укол, вакцина, вакцинация, коронавирус, ковид, спутник v, гам-ковид-вак, гам ковид вак
Денис Нестеров считает, что антипрививочники опасны для общества Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Заместитель главы администрации Каменска-Уральского Денис Нестеров посоветовал свердловчанам уехать из России, если они не собираются вакцинироваться от коронавируса. Соответствующее заявление он сделал на youtube-канале администрации.

«Не хотите выполнять правила — переезжайте [в другие страны]», — цитирует портал Е1.ru Нестерова. Он предположил, что с подобными заявлениями в адрес российских законов могут выступать граждане Канады, Белоруссии и других стран.

Он возмутился, что люди, которые соблюдают правила, вынуждены подвергать себя риску, когда рядом находятся не привитые от COVID-19 люди. Нестеров подчеркнул, что вакцинация позволяет сохранять права окружающих.

URA.RU направило запрос в региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом. Ответа на момент публикации не поступало.

Ранее жители Свердловской области жаловались на недостатки системы вакцинации в регионе. В частности, они заявляли, что, даже имея медотвод от прививки, оказываются ущемлены. Они не могут получить QR-код для беспрепятственного прохода в большинство общественных мест. Обязательная вакцинация в Свердловской области введена в октябре.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Екатеринбург» и в viber-канале «Екатеринбург», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...