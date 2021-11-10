Свердловский чиновник призвал антипрививочников уехать из РФ

Денис Нестеров считает, что антипрививочники опасны для общества Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Заместитель главы администрации Каменска-Уральского Денис Нестеров посоветовал свердловчанам уехать из России, если они не собираются вакцинироваться от коронавируса. Соответствующее заявление он сделал на youtube-канале администрации.

«Не хотите выполнять правила — переезжайте [в другие страны]», — цитирует портал Е1.ru Нестерова. Он предположил, что с подобными заявлениями в адрес российских законов могут выступать граждане Канады, Белоруссии и других стран.

Он возмутился, что люди, которые соблюдают правила, вынуждены подвергать себя риску, когда рядом находятся не привитые от COVID-19 люди. Нестеров подчеркнул, что вакцинация позволяет сохранять права окружающих.

URA.RU направило запрос в региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом. Ответа на момент публикации не поступало.

Ранее жители Свердловской области жаловались на недостатки системы вакцинации в регионе. В частности, они заявляли, что, даже имея медотвод от прививки, оказываются ущемлены. Они не могут получить QR-код для беспрепятственного прохода в большинство общественных мест. Обязательная вакцинация в Свердловской области введена в октябре.