Горожане хотят получить разъяснения от властей Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Жители Екатеринбурга (Свердловская область) жалуются, что из-за медотвода от вакцинации против коронавируса не могут получить QR-код и вынуждены сидеть дома. Об этом сообщили читатели URA.RU и пользователи социальных сетей.

«У моей мамы бессрочный медотвод из-за аллергии. Она не болела коронавирусом и не ставила прививку. Ей теперь пожизненно дома сидеть? Она не может сходить в магазин и купить одежду, а зима на носу. Это уже фашизм, а не забота», — посетовала горожанка Елена.

Другая жительница Свердловской области Екатерина тоже возмущена мерами, которые ввели власти. «У меня бессрочный медотвод. Думаю, что я больше никогда не попаду в кино и в театр, а потом и в остальные общественные места. Про поход с ребенком в бассейн, как это было раньше, я вообще молчу. Это возмутительно и попахивает нарушением гражданских прав. Видимо, QR-кода мне теперь не видать», — отметила женщина.

Редакция URA.RU направила запрос в областной оперштаб. На момент публикации ответа не поступило. Ранее URA.RU писало, что жители Свердловской области, столкнувшиеся с проблемой получения QR-кодов, в ответ на жалобу на портале «Госуслуг» стали получать временные QR-коды. Позже свердловчане не смогли воспользоваться правом посещения свободных от COVID-19 зон, так как временные QR-коды аннулировали.