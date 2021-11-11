Ученые нашли универсальное антитело от восьми штаммов COVID-19

Ученые полагают, что новое отрытые поможет в разработке вакцин в будущем Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Ученые обнаружили в образце крови пациента частицу, которая защищает организм от восьми штаммов коронавируса. Соответствующее исследование было опубликовано в междисциплинарном медицинском журнале Science Translational Medicine.

«DH1047 представляет собой широко защищающее антитело, которое может предотвращать инфекцию и смягчать вспышки, вызванные штаммами, связанными с SARS, и вариантами SARS-CoV-2», — пишет издание. Открытие было сделано исследовательской группой из Университета Северной Каролины — Чапел-Хилл (UNC) и Университета Дьюка в Дареме.

Вначале ученые выявили пятьдесят антител против коронавируса и атипичной пневмонии (SARS-Cov, один из ближайших родственников COVID-19) у двух пациентов, а затем протестировали защитные частицы на летучих мышах. В итоге были отобраны четыре антитела, DH1047 оказалось самым эффективным.

Антитело DH1047 связывается с клетками вируса и нейтрализует их. В соответствии с исследованием данная частица не только защищает от вируса, но и действует как лекарство.

Частица действует против восьми штаммов COVID-19: D614G (мутация в спайк-белке), «альфа» (уханьский), «бета» (южноафриканский), «гамма» (бразильский), «эпсилон» (калифорнийский), «йота» (нью-йоркский), «каппа» (индийский) и «дельта» (индийский). Ученые полагают, что данное открытие может стать ключом к разработке универсальных вакцинных стратегий, которые будут защищать от уже известных и появляющихся коронавирусов.

Ранее главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава РФ профессор Владимир Чуланов заявил, что дельта-штамм коронавируса обходит антитела. Он может ускользать от нейтрализующих антител, быстрее распространяется и обладает большей патогенностью, заявил специалист.