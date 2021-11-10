Дом продается без косметического ремонта и мебели Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Самый дорогой коттедж выставили на продажу в Салехарде (ЯНАО). Владелец оценил его стоимость в 35 миллионов рублей, что является самой высокой ценой на дома, выставленные в регионе на продажу через сервис Avito.

«Четырехэтажный дом в собственность. Дом постpоeн из экологичecких иннoвационныx ЖБИ apбoлитoвыx плит с утеплением экоизолом 20cм пo автоpcкoй технологии, обложен силикатными кирпичeм спeциaлиcтaми Oктябpьcким дoмoстроительным комбинaтoм Aрxaнгельский области», — говорится в описании к объявлению.

Площадь дома составляет 748 квадратных метров, а расположен он на участке в семь соток. Первый этаж со свободной планировкой, на втором этаже расположена гостиная, кабинет, кухня-столовая, санузел и ванная. На третьем этаже — четыре спальни, санузел, кабинет и ванная комната. Четвертый этаж можно оборудовать под зимний сад, кинотеатр, конференц зал.

Владелец предлагает использовать дом под офис, частный детский сад или гостиницу. Также в коттедже устанавливается система «умный дом», которая поможет сэкономить отопление.

Ранее URA.RU сообщало, что в Тарко-Сале на продажу выставили дом, который совмещен с бизнесом. В нем находится тренажерный зал, бары, раздевалки, офисы и жилая территория. Площадь дома составляет 750 квадратный метров, а его стоимость с 28 миллионов рублей снизили до 26.



Дом в Салехарде, 748 квадратных метров Сайт Avito

Одна из комнат в доме Сайт Avito

Лестница на второй этаж Сайт Avito