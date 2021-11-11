Минздрав РФ: половина пенсионеров рискует жизнью из-за COVID-19

Михаил Мурашко заявил об опасности коронавируса для пожилых Фото: Анна Майорова © URA.RU

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Более половины российских пенсионеров сделали прививку от коронавирусной инфекции. Вторая половина невакцинированных пожилых людей рискует жизнью. Такое заявление сделал министр здравоохранения Михаил Мурашко.

«Чуть более половины людей старшего возраста прошли вакцинацию. Ввсе еще каждый второй пожилой гражданин рискует своей жизнью, потому что пока не прошел вакцинацию», — отметил Мурашко на IV Всероссийском форуме «Россия — территория заботы», слова министра приводит ТАСС.

Он также уточнил, что именно люди старшего возраста — основная группа риска в заболеваемости коронавирусом и развитии осложнений из-за болезни. Единственным способом избежать осложнений и смерти от вируса по-прежнему является прививка.

Ранее В Минздраве прокомментировали введение уголовной ответственности для врачей-антипрививочников. Несмотря на то, что такое поведение врачей ставит под угрозу жизни и здоровье граждан, внесение изменений в законодательство и в Уголовный кодекс не требуется, пишет RT. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также прокомментировал, что в Кремле такой вариант не рассматривается, уточняет «Федеральное агентство новостей».