В Минздраве объяснили призыв сажать врачей-антипрививочников

Помощник Мурашко разъяснил слова министра об ответственности врачей-антипрививочников Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов заявил, что глава Минздрава Михаил Мурашко не предлагал ввести уголовное наказание для врачей, отрицающих вакцинацию. Министр считает, что в законодательстве уже предусмотрены меры ответственности для граждан, призывающих к отказу от вакцинации от COVID.

«Говоря о некорректном поведении отдельных медицинских работников, выступающих против вакцинации, министр подчеркнул, что такое поведение ставит под угрозу жизни и здоровье граждан. Есть несколько путей, которые могут быть применены к тем, кто сам создает угрозу », — отметил Кузнецов в разговоре с «Интерфаксом».

По словам помощника, Мурашко однозначно ответил, что изменения в уголовном кодексе не требуются. «Поскольку соответствующие положения и меры ответственности уже предусмотрены действующими законами», — уточнил он.

Ранее Мурашко в ходе совещания комитета Госдумы РФ по охране здоровья заявил, что врачей-антипрививочников необходимо привлекать к уголовной ответственности. Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что введение обязательной вакцинации не нарушает конституционные права граждан.