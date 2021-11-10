В Минздраве объяснили призыв сажать врачей-антипрививочников

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вакцинация сотрудников завода «Стальмост». Курган , медсестра, медкабинет, медперсонал, прививка, кабинет врача, врач, вакцинация
Помощник Мурашко разъяснил слова министра об ответственности врачей-антипрививочников Фото:

Помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов заявил, что глава Минздрава Михаил Мурашко не предлагал ввести уголовное наказание для врачей, отрицающих вакцинацию. Министр считает, что в законодательстве уже предусмотрены меры ответственности для граждан, призывающих к отказу от вакцинации от COVID.

«Говоря о некорректном поведении отдельных медицинских работников, выступающих против вакцинации, министр подчеркнул, что такое поведение ставит под угрозу жизни и здоровье граждан. Есть несколько путей, которые могут быть применены к тем, кто сам создает угрозу », — отметил Кузнецов в разговоре с «Интерфаксом».

По словам помощника, Мурашко однозначно ответил, что изменения в уголовном кодексе не требуются. «Поскольку соответствующие положения и меры ответственности уже предусмотрены действующими законами», — уточнил он.

Ранее Мурашко в ходе совещания комитета Госдумы РФ по охране здоровья заявил, что врачей-антипрививочников необходимо привлекать к уголовной ответственности. Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что введение обязательной вакцинации не нарушает конституционные права граждан.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...