Челябинское УФСБ выявила более 250 поддельных ковид-сертификатов

Преступление было выявлено ФСБ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В уголовном деле о фиктивной вакцинации в Златоусте, выявленном челябинским ФСБ и полицией, фигурирует более 250 поддельных сертификатов прививок от COVID-19. Об этом URA.RU сообщили источники в силовых структурах.

«По подозрение попали врач и медсестра местной больницы. Преступление было выявлено, когда фальшивые сертификаты получили два сотрудника МЧС», — рассказал источник.

По словам инсайдера, когда стали проверять сертификаты у сотрудников МЧС, выяснилось, что они поддельные. После этого было установлено, что более 250 человек не проходили вакцинацию, хотя получили сертификаты. По уголовному делу также проходит один из сотрудников МЧС.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3, ст. 272 УК РФ (неправомерный доступ к компьютерной информации). В пресс-службе УФСБ по региону на звонок URA.RU не ответили. В пресс-службе ГУ МВД по региону обещали предоставить информацию позже.