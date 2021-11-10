Врач оценил эффект от введения локдауна в Сургуте

Врачи считают, что Сургут подошел к пиковым значениям по коронавирусу Фото: Илья Московец © URA.RU

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В Сургуте заболеваемость коронавирусом выходит на плато после введения локдауна. Об этом во время брифинга заявил главный врач сургутской поликлиники №1 Максим Слепов.

«Я хочу отметить, что ситуация в принципе стабилизировалась. С осторожностью, если использовать терминологию Роспотребнадзора, скажу, что мы вышли на некое плато. Нет роста заболеваемости. Впервые суточная доля выявления заболеваемости коронавирусом уменьшилась в два раза. В среднем мы выявляем за сутки около 200 человек», — отметил Слепов.

Он также уточнил, что сейчас в Сургуте болеют covid-19 около 4,5 тысячи человек, среди них около 500 — это дети. Главврач сургутской поликлиники №1 констатировал, что с введением локдауна улучшились темпы вакцинации от коронавируса. По его прогнозам, уже в декабре в Сургуте порядка 80% взрослого населения будет привито от covid-19 — это порядка 230 тысяч человек.

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