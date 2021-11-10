В ХМАО смертность от COVID выросла в 4 раза за месяц

В ХМАО за минувшие сутки от коронавируса погибли 12 человек, заразились 252 Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В ХМАО за 11 дней ноября от коронавируса погибли 140 человек, месяцем ранее погибли почти в четыре раза меньше — 36 жителей региона. Обновленные данные опубликовал региональный оперативный штаб.

«84 967 случаев новой коронавирусной инфекции зарегистрировано и лабораторно подтверждено на территории Ханты-Мансийского автономного округа, по данным на 11 ноября. За минувшие сутки зафиксировано и подтверждено 252 новых случая COVID-19. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 1 487 человек (12 человек за сутки)», — сказано в сообщении оперштаба. Статистика по городам выглядит так:

Нижневартовск — 50;

Сургут — 48;

Нягань — 22;

Ханты-Мансийск — 20;

Урай — 17;

Пыть-Ях — 12;

Советский район — 11;

Березовский район — 9;

Мегион — 8;

Когалым — 7;

Лангепас — 7;

Покачи — 7;

Радужный — 6;

Югорск — 5;

Кондинский район — 5;

Нижневартовский район — 5;

Нефтеюганский район — 4;

Октябрьский район — 4;

Сургутский район — 3;

Нефтеюганск — 1;

Белоярский район — 1.

По информации департамента здравоохранения ХМАО состояние 194 пациентов тяжелое, 138 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Наличие свободного коечного фонда с учетом запланированных к развертыванию составляет 75,2%. Коэффициент распространения инфекции — 0,98.

Ранее URA.RU писало, что власти ХМАО продлили коронавирусные ограничения до 21 ноября. Также для заведений общепита ввели обязательное условие для работы, это приложение, которое позволит проверять QR-код на достоверность.