10 ноября 2021
09 ноября 2021

В ХМАО смертность от COVID выросла в 4 раза за месяц

© Служба новостей «URA.RU»
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В ХМАО за минувшие сутки от коронавируса погибли 12 человек, заразились 252 Фото:
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Коронавирус COVID-19

В ХМАО за 11 дней ноября от коронавируса погибли 140 человек, месяцем ранее погибли почти в четыре раза меньше — 36 жителей региона. Обновленные данные опубликовал региональный оперативный штаб.

«84 967 случаев новой коронавирусной инфекции зарегистрировано и лабораторно подтверждено на территории Ханты-Мансийского автономного округа, по данным на 11 ноября. За минувшие сутки зафиксировано и подтверждено 252 новых случая COVID-19. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 1 487 человек (12 человек за сутки)», — сказано в сообщении оперштаба. Статистика по городам выглядит так:

  • Нижневартовск — 50;
  • Сургут — 48;
  • Нягань — 22;
  • Ханты-Мансийск — 20;
  • Урай — 17;
  • Пыть-Ях — 12;
  • Советский район — 11;
  • Березовский район — 9;
  • Мегион — 8;
  • Когалым — 7;
  • Лангепас — 7;
  • Покачи — 7;
  • Радужный — 6;
  • Югорск — 5;
  • Кондинский район — 5;
  • Нижневартовский район — 5;
  • Нефтеюганский район — 4;
  • Октябрьский район — 4;
  • Сургутский район — 3;
  • Нефтеюганск — 1;
  • Белоярский район — 1.

По информации департамента здравоохранения ХМАО состояние 194 пациентов тяжелое, 138 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Наличие свободного коечного фонда с учетом запланированных к развертыванию составляет 75,2%. Коэффициент распространения инфекции — 0,98.

Ранее URA.RU писало, что власти ХМАО продлили коронавирусные ограничения до 21 ноября. Также для заведений общепита ввели обязательное условие для работы, это приложение, которое позволит проверять QR-код на достоверность.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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