В ХМАО смертность от COVID выросла в 4 раза за месяц

В ХМАО за 11 дней ноября от коронавируса погибли 140 человек, месяцем ранее погибли почти в четыре раза меньше — 36 жителей региона. Обновленные данные опубликовал региональный оперативный штаб.
«84 967 случаев новой коронавирусной инфекции зарегистрировано и лабораторно подтверждено на территории Ханты-Мансийского автономного округа, по данным на 11 ноября. За минувшие сутки зафиксировано и подтверждено 252 новых случая COVID-19. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 1 487 человек (12 человек за сутки)», — сказано в сообщении оперштаба. Статистика по городам выглядит так:
- Нижневартовск — 50;
- Сургут — 48;
- Нягань — 22;
- Ханты-Мансийск — 20;
- Урай — 17;
- Пыть-Ях — 12;
- Советский район — 11;
- Березовский район — 9;
- Мегион — 8;
- Когалым — 7;
- Лангепас — 7;
- Покачи — 7;
- Радужный — 6;
- Югорск — 5;
- Кондинский район — 5;
- Нижневартовский район — 5;
- Нефтеюганский район — 4;
- Октябрьский район — 4;
- Сургутский район — 3;
- Нефтеюганск — 1;
- Белоярский район — 1.
По информации департамента здравоохранения ХМАО состояние 194 пациентов тяжелое, 138 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Наличие свободного коечного фонда с учетом запланированных к развертыванию составляет 75,2%. Коэффициент распространения инфекции — 0,98.
Ранее URA.RU писало, что власти ХМАО продлили коронавирусные ограничения до 21 ноября. Также для заведений общепита ввели обязательное условие для работы, это приложение, которое позволит проверять QR-код на достоверность.
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