Погибший глава МЧС России Евгений Зиничев входил в окружение президента Владимира Путина Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Глава МЧС России погиб во время учений

Расследование смерти главы МЧС Евгения Зиничева приостановлено спустя два месяца после трагедии. Установлением всех обстоятельств падения со скалы и возможного виновника случившегося занимается центральный аппарат СКР, говорят два источника URA.RU в силовых ведомствах.

«Если расследование обстоятельств смерти [Евгения] Зиничева приостановлено, то это может значить, что найден виновный, но его не могут привлечь к ответственности, например, он скрылся. Либо его только пытаются установить. Все эти процессы идут на уровне центрального аппарата СКР. Однако, по-моему, в этом деле нет состава преступления, и его давно пора закрыть», — говорит высокопоставленный сотрудник СКР.

Уголовно-процессуальный кодекс РФ устанавливает сроки проведения проверочных мероприятий и предварительного следствия. В случае с гибелью генерала МЧС Зиничева, 8 ноября прошло два месяца с момента начала расследования обстоятельств гибели высокопоставленного чиновника и его товарища на севере Красноярского края.

Запрос в центральный аппарат СКР направлен. На момент публикации ответ не поступил.

Глава МЧС России Евгений Зиничев погиб 8 сентября на плато Путорана. ЧП произошло во время учений по защите арктической зоны от чрезвычайной ситуации. По официальным данным, министр сорвался со скалы, спасая кинорежиссера Александра Мельника, который также скончался. Ему присвоили звание Героя России посмертно.