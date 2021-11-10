10 ноября 2021

Свердловский мэр пояснил призыв к антипрививочникам уехать из РФ

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Клипарт по теме Медицина. Ханты-Мансийск, прививка, шприц, вакцина, инъекция
Алексей Герасимов рассказал, что прививочная кампания призвана сохранить здоровье свердловчан Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Слова заместителя главы администрации Каменска-Уральского Дениса Нестерова о том, что антипрививочникам стоит уехать из России, были ошибочными и сказанными на эмоциях. Об этом URA.RU рассказал мэр городского округа Алексей Герасимов.

«Речь идет о наших людях, которыми мы дорожим, заботимся об их здоровье. Полагаю, злую шутку с Денисом Николаевичем сыграли эмоции. В целом же он говорил о той ответственности, которую сегодня несет каждый член нашего общества по отношению к окружающим», — рассказал Герасимов.

Он удивился, что слова чиновника вызвали резонанс в СМИ, и подчеркнул, что слова чиновника были ошибочными. Администрация города прикладывает все усилия к тому, чтобы защитить свердловчан от коронавируса, добавил Герасимов. Он напомнил, что от решения о вакцинации зависят жизни людей.

Слова Нестерова распространились в СМИ 11 ноября. На видео, опубликованном на youtube-канале администрации чиновник сказал, что свердловчанам, не желающим вакцинироваться от COVID-19, стоит уехать из России. Он уверен, что такие люди опасны для здоровья окружающих.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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