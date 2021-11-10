Челябинские власти не пойдут на уступки рестораторам из-за COVID

Рестораны жалуются на убытки из-за предстоящего введения QR-кодов (фото из архива) Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Власти Челябинской области, в ответ на просьбу рестораторов, заявили, что не пойдут на снижение коронавирусных ограничений из-за убытков предприятий общепита. Об этом URA.RU сообщил заместитель губернатора Егор Ковальчук.

«Мы понимаем обеспокоенность предпринимателей снижением выручки, которое может случиться после введения с 1 декабря посещения ресторанов, кафе и столовых по QR-кодам. Но мы должны понимать, что на другой чаше весов здоровье и жизни людей, которые подвергаются опасности. Многие из них не привились», — сообщил Ковальчук.

При этом замгубернатора отметил, что предложения «Ассоциации рестораторов города Челябинска» по поддержке отрасли взяты в проработку. Часть из них касается федерального законодательства и областные власти готовы транслировать их для рассмотрения на государственном уровне. Другая часть будет проанализирована и рассмотрена на заседании оперштаба региона.

Представители индустрии общественного питания ранее обратились к губернатору Челябинской области Алексею Текслеру с просьбой отменить коронавирусные запреты. С 1 декабря 2021 года до окончания новогодних праздников посещение ресторанов, столовых, кафе и баров в регионе станет возможно только при наличии у посетителей QR-кодов. По мнению президента «Ассоциации рестораторов города Челябинска» Олега Иванова, это приведет к убыткам и массовому закрытию заведений.

По словам Ковальчука, вернуться к обсуждению послаблений в ограничительных мерах можно будет, когда заболеваемость коронавирусом снизится и ситуация стабилизируется. Полного локдауна в регионе не введено. Предприятия общепита продолжают работать и после 1 декабря, но уже только с вакцинированными посетителями.