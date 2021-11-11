В Кремле назвали единственное условие отмены QR-кодов

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QR-коды отменят только после окончания пандемии коронавируса Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Отмена ограничений и QR-кодов, введенных из-за коронавируса, возможна только после окончания пандемии в России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU.

«Отмена ограничений, как и QR-кодов должны последовать после того, как пандемия коронавируса закончится. Сам по себе коллективный иммунитет не является константой. За счет ревакцинации этот порог [иммунитета] должен постоянно поддерживаться на максимально возможной планке», — заявил Песков.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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