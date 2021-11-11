В Кремле назвали единственное условие отмены QR-кодов

QR-коды отменят только после окончания пандемии коронавируса Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Отмена ограничений и QR-кодов, введенных из-за коронавируса, возможна только после окончания пандемии в России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU.

«Отмена ограничений, как и QR-кодов должны последовать после того, как пандемия коронавируса закончится. Сам по себе коллективный иммунитет не является константой. За счет ревакцинации этот порог [иммунитета] должен постоянно поддерживаться на максимально возможной планке», — заявил Песков.