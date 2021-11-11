В медиахолдинге правительства ЯНАО грядут кадровые перестановки

Гендиректору «Ямал-Медиа» Сергею Добрынину пророчат отставку Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Правительственное СМИ «Ямал-Медиа» ждет новая волна реформ. В скором времени в медахолдинге начнутся кадровые перестановки из-за недовольств работой нынешнего начальства со стороны учредителя компании — департамента внутренней политики ЯНАО, сообщает URA.RU источник в политических кругах.

По словам инсайдера, ряд показателей руководства компании «Ямал-Медиа», которой с 2021 года руководит москвич Сергей Добрынин, идут в разрез с курсом учредителя. «Есть вопросы в целом к формированию информационной повестки. К руководству, к главным редакторам СМИ. Это долгая история, вопросы не решаются уже многие годы. Нужны кадровые решения. И они будут.» — рассказал источник.

Также обсуждается вопрос отставки Добрынина. По словам источников, на его место уже появилось много желающих, хотя сам вопрос еще официально не поднимался. Одним из них является бывший сотрудник департамента внутренней политики ЯНАО Максим Куренков, который в начале декабря займет пост первого заместителя гендиректора холдинга. Сейчас на этой должности работает Николай Дремлюга, приехавший из Москвы. «Есть люди, которые видят в кресле гендиректора компании Максима Куренкова, а есть люди, которые пока хотели бы оставить Добрынина. Это политика, много заинтересованных сторон», — добавил источник. В СМИ информацию агентству не прокомментировали.

Ранее URA.RU сообщало, что Максим Куренков ушел с должности начальника управления проектной работы департамента внутренней политики ЯНАО. Место Куренкова в ДВП пока остается свободным. А в «Ямал-Медиа» расформировали целый отдел, который занимался производством развлекательных программ на канале. Сотрудников перевели в интернет-отдел, где они не могут работать, потому что это не их специализация.