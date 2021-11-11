Кремль высказался о военной помощи в конфликте Беларуси и Польши

Дмитрий Песков не уточнил, будет ли Россия оказывать военную поддержку в конфликте Беларуси и Польши Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Беспорядки на белорусско-польской границе

Напряженность на границе между Беларусью и Польшей, возникшая из-за миграционного кризиса, вызывает глубокую обеспокоенность у всех «трезвомыслящих людей в Европе», заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Представитель Кремля при этом не уточнил, будет ли Москва оказывать военную поддержку Минску.

«Я не могу говорить за белорусское телевидение. Единственное, действительно, рост напряженности на [белорусско-польской] границе, где с обеих сторон находятся сильно вооруженные люди — имею в виду военных — это предмет самой глубокой обеспокоенности для всех трезвомыслящих людей в Европе», — заявил Дмитрий Песков журналистам во время конференц-колла.

Пресс-секретарь подчеркнул, что речь идет о нескольких тысячах «абсолютно беззащитных людей». По словам Пескова, беженцы не понимают, почему Польша не пускает их Евросоюз, и при этом не хотят оставаться на территории Беларуси.

Ранее глава МИД Беларуси Владимир Макей заявил, что Москва и Минск уже предприняли меры по безопасности будущего Союзного государства в связи с миграционным кризисом. При этом глава дипломатического ведомства не уточнил, находятся ли на белорусско-польской границе объединенные российские и белорусские войска, передает RT.

О том, что многочисленная группа беженцев попыталась проникнуть в Евросоюз через границу Беларуси и Польши, стало известно в понедельник, 8 ноября. В основном она состоит из курдов. В польском МВД заявляли о крупнейшей силовой попытке мигрантов вторгнуться на территорию страны. Тех, кому все-таки удалось перейти границу, задержали. Кроме того, Польша и Литва повысили готовность своих войск на границе с Белоруссией. Вильнюс заявил о намерении построить забор на границе с Белоруссией, чтобы сдержать поток мигрантов, пишет «Федеральное агентство новостей».