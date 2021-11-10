Четыре курганских чиновника получили премии на 5 млн рублей

Размеры премий курганским чиновникам за работу в 2019 году раскрыты в решении арбитражного суда Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На премии должностным лицам правительства Курганской области за достижение показателей эффективности в декабре 2019 года направили более 11,8 млн рублей. Из них 5,1 млн рублей распределили по решению губернатора между четырьмя чиновниками (в среднем — более 1,2 млн рублей на человека). Такие данные содержатся в решении Арбитражного суда Курганской области, признавшего законной годовую премию за двухдневную работу чиновнице из Кургана.

«В 2019 году поощрение за достижение показателей эффективности деятельности Курганской областью в сумме 11 860 800,00 рублей распределено по должностным лицам правительства Курганской области, замещающим госдолжности и должности государственной гражданской службы. В том числе: 5 100 000,00 рублей — четырем лицам, замещающим госдолжности Курганской области, на основании распоряжения губернатора», — указано в документе, опубликованном в картотеке арбитражных дел.

Оставшиеся 6,76 млн рублей распределили между 106 должностными лицами, замещающими должности государственной гражданской службы Курганской области. Премии им выплатили на основании приказа руководителя аппарата губернатора Курганской области Оксаны Куташи от 25 декабря 2019 года.

На эти цифры также обратила внимание депутат Курганской областной думы Наталья Воробьева. «Вот как надо на Курганскую область работать — 1 275 000 рублей премия! И это все законно. Сильно работали и заработали», — написала она на своей странице во «ВКонтакте».

Ранее URA.RU сообщало, что управление Федерального казначейства (УФК) признало незаконными некоторые премии курганским чиновникам и потребовало вернуть их. Но областное правительство не согласилось с этим и обратилось в суд. В частности, претензии УФК возникли к премированию сотрудницы, которая была трудоустроена 23 декабря 2019 года, а приказ о выплате ей премии издали через два дня — 25 декабря. Суд признал эту премию законной.