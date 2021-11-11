Иммунолог Болибок пояснил, что дает ударную дозу антител от COVID

Чтобы получить ударную дозу антител от COVID, необходимо ревакцинироваться, пояснил Владимир Болибок Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Чтобы организм выработал ударную дозу антител против коронавируса, необходимо через пять-шесть месяцев после болезни или вакцинации сделать ревакцинацию. Тогда начнет действовать клеточный иммунитет и уровень антител будет огромным — от 2000 до 5000 балл на миллилитр. Об этом в разговоре с URA.RU сообщил врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

«Ревакцинация дает ударную дозу антител. Если мы поставим прививку первый раз, иммунная система выработает высокий уровень антител, но они будут быстро падать, потому что иммунитет так устроен. Если нет контакта с инфекцией, зачем держать антитела, тратить энергию и белок. Иммунная система их экономит. Если же будет повторное заражение или повторный контакт с вирусом при ревакцинации, то тут уже вступят в действие клетки памяти. А клеточный иммунитет долгосрочный, он будет поддерживать человека долго, дольше пяти месяцев. И уровень антител будет совершенно огромный — в моей практике были случаи от 2000 до 5600 балл на миллилитр», — рассказал Владимир Болибок.

Иммунолог подчеркнул, что только повторная вакцинация дает ударную защиту организму. «Повторные вакцины — это самый безопасный способ сказать своей иммунной системе „Не расслабляйся, давай, поработай ударно, вокруг вирус летает, нужно как следует защититься“», — подытожил собеседник агентства.

С ним согласился иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков. «Если шесть месяцев прошло от вакцинации или заболевания, то время подошло. Я бы укололся бустерной дозой, до 1000-1500 балл на миллилитр антител чтобы было. Пока полного понимания, какой именно уровень достаточен для защиты организма нет, поэтому уровень антител до 1000 нужно догонять. Защита будет на 95%», — пояснил он.