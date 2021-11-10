Челябинские власти накажут работодателей за непривитых от COVID

Бизнесу грозят штрафами за не вакцинированных сотрудников (архивное фото) Фото: Размик Закарян © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Челябинской области будут наказывать работодателей, чьи сотрудники не привились от коронавируса. Об этом на брифинге 11 ноября сообщил министр здравоохранения региона Юрий Семенов.

«Работодателей ждут штрафы, если они не выполнили постановления об обязательных прививках. Начинаем проводить проверки. В отношении сотрудников применять санкции не будем, только в отношении руководителей», — заявил Семенов.

В Челябинске уже начал проводить проверки в детских садах и магазинах на предмет обязательной вакцинации от коронавируса. Проверки проводится с участием регионального управление Роспоребнадзора. Граждане, не имеющие медотвода и подлежащие обязательной вакцинации, должны были до 11 ноября 2021 вакцинироваться хотя бы первым компонентом вакцины от COVID.