Мэра Кургана хотят сделать крайней в провале важного проекта

В Кургане затягивается стройка детсада Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Чиновники администрации Кургана переживают по поводу мэра Елены Ситниковой. Коллеги уверены, что ряд соцобъектов в городе, строящихся по нацпроектам, не будет сдано вовремя. При этом ответственность взвалят на главу города. Об этом URA.RU рассказали инсайдеры, приближенные к мэрии.

«В Кургане крупные проблемы по реализации нацпроекта „Демография“. В частности, не будет вовремя построен пристрой к детсаду на ул. Урожайная. Не может в полном объеме начаться стройка школы в 12 микрорайоне по нацпроекту „Образование“. Задержки возникли из-за проблем с проектами. Опасаемся, как бы мэра не сделали крайней», — поясняют источники.

Сфера строительства, уверены инсайдеры, сложная в реализации. Требует большого опыта и понимания. Однако проект детсада, который был сделан изначально, не соответствовал нормам, не прошел экспертизу. Его пришлось переделывать. «Заказчиком проекта был департамент экономического развития, предпринимательства и торговли администрации Кургана, но к его руководителю [Ульяне Ивановой] и исполнителям замечаний нет. Весь негатив — на Ситникову. Считаем, что не совсем справедливо», — уточняют чиновники мэрии.

В пресс-службу администрации направлен запрос. На момент публикации ответ не поступил.

Ранее URA.RU писало, что проект пристроя детского сада в микрорайоне Вороновка генпроектировщик ООО «Негосударственная экспертная организация» [челябинский филиал московской компании] сделал с недостатками. Договор был расторгнут. Городские власти заключили новый контракт на изготовление проекта с ОАО «Кургангражданпроект». В конце сентября проектно-изыскательные работы были завершены. Строить детский сад будет курганская компания «Кургансельстрой». По документам, пристрой должен быть построен к концу 2021 года.