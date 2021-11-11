Депутат ГД: россиян нужно стимулировать самим копить на пенсию

В России необходимо провести ребрендинг негосударственных пенсионных фондов, чтобы заинтересовать граждан в формировании пенсионных сбережений. С таким предложением выступил депутат Госдумы РФ от фракции ЛДПР Ярослав Нилов.
«У нас к пенсионной системе большой уровень недоверия. Поэтому побудить людей добровольно формировать пенсии вообще крайне сложно. Без нормальной разъяснительной работы и без ребрендинга негосударственных пенсионных фондов вопрос так и будет находиться в подвешенном состоянии», — приводит слова Ярослава Нилова telegram-канал «Фракция ЛДПР в ГД».
Депутат согласен с тем, что у граждан РФ также должен быть материальный стимул, чтобы формировать пенсионные накопления. Ранее с такой идеей выступил глава Сбербанка Герман Греф. По его мнению, подтолкнуть россиян к формированию пенсионных сбережений могут налоговые льготы. Также он предложил провести реформу пенсионного законодательства. Греф считает, что негосударственные пенсионные фонды должны предлагать своим клиентам конкурентные программы.
Ранее СМИ сообщали о том, что Минфин поддержал идею перевода замороженных пенсионных накоплений в стандартизированную схему (НПО). Кроме того, в ведомстве выступили за гарантирование прав участников добровольных программ и отказ от учета при определении налоговой базы для взимания НДФЛ с пенсий по договорам, которые заключены в пользу членов семьи, передает RT.
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