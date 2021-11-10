В Кургане передумали строить похоронный дом

Мэрия Кургана отменила действие разрешения на строительство траурного зала Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Мэрия Кургана отменила действие разрешения на строительство траурного зала по улице Бурова-Петрова, выданное год назад. Постановление администрации города об этом опубликовано на сайте муниципалитета.

«Прекратить действие разрешения на строительство объекта „Комплекс зданий траурного зала по адресу: г. Курган, ул. Бурова-Петрова, напротив строения 109/1. 1 этап строительства. Траурный зал“. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на директора департамента архитектуры, строительства и земельных отношений Вадима Литвинова», — говорится в документе.

Разрешение на строительство траурного зала было выдано физическому лицу — арендатору участка 22 декабря 2020 года. В мэрии заявляли URA.RU, что в соответствии с проектной документацией площадь здания составляет 1400 квадратных метров, вместимость объекта — 49 человек. Директор Союза похоронных организаций региона Артур Пономарев заявлял URA.RU, что ему неизвестно, кто планирует строить траурный зал на улице Бурова-Петрова. URA.RU запросило в мэрии информацию о причинах отмены разрешения на строительство.

Ранее URA.RU сообщало, что мэрия Кургана выдала разрешение на строительство торгового центра в Заозерном, а затем отменила его. В пресс-службе администрации URA.RU поясняли, что на 1 апреля 2021 года бизнесмен не начал строить объект, в связи с чем мэрия расторгла договор аренды в одностороннем порядке. Бизнесмен, которому выдавалось разрешение на строительство ТРЦ, утверждал, что уже вложил в него более 80 млн рублей. В частности, он засыпал землей заболоченный участок глубиной до четырех метров. Бизнесмен писал жалобу на действия мэрии президенту РФ Владимиру Путину.