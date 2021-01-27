В Кургане похоронщики строят новый зал из-за высокого спроса

В Кургане начнут строить траурный зал Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Кургане появится еще один ритуальный объект, где горожане смогут организовать прощание с умершими. Разрешение на строительство траурного зала выдано мэрией физлицу. Информация размещена в реестре, опубликованном на сайте администрации города.

Объект появится на улице Бурова-Петрова. «Разрешение на строительство выдано физлицу — арендатору данного участка. В соответствии с проектной документацией площадь здания составляет 1400 квадратных метров, вместимость объекта — 49 человек», — отметили в пресс-службе мэрии. Там добавили, что сроки начала строительства неизвестны.

Директор Союза похоронных организаций региона Артур Пономарев прокомментировал URA.RU, что ему неизвестно, кто будет строить траурный зал. По его данным, земля по Бурова-Петрова под ритуальный объект была выделена около четырех лет назад. Тогда строительство так и не началось. Сейчас площадка огорожена. Идет ли речь о строительстве там траурного зала, Пономареву неизвестно.

Ранее агентство писало, что в Кургане вскоре начнут строить похоронный дом на два ритуальных зала вместимостью более 300 человек. Географически объект появится на проспекте Машиностроителей ближе к проспекту Голикова. Ритуальный объект будет состоять из двух залов. В первый войдет до 300 человек. Второй зал будет меньше — вместимостью до 30 человек.