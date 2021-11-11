Глава ДНР: военные Украины мешают работе ОБСЕ

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Военные Украины не пускают ОБСЕ в Старомарьевку, уверил Денис Пушилин Фото:
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Война на Украине

Глава Донецкой Республики Денис Пушилин заявил, что украинские силовики препятствуют деятельности представителей ОБСЕ. По его словам, членов организации не пускают не пускают в село Старомарьевка.

«Украинские силовики не пускают наблюдателей миссии ОБСЕ в захваченную ВС Украины Старомарьевку. На линии соприкосновения в зоне конфликта в Донбассе», — заявил Пушилин «РИА Новости».

По информации МИД непризнанной ДНР, украинские силовики захватили этот населенный пункт. Также военные вывесили там украинский флаг и вырыли траншеи.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин прокомментировал возможное наступление на Киев. По его словам, в Донецке хотят дипломатического решения конфликта, но в то же время готовы и к войне.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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