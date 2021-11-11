Глава ДНР: военные Украины мешают работе ОБСЕ

Глава Донецкой Республики Денис Пушилин заявил, что украинские силовики препятствуют деятельности представителей ОБСЕ. По его словам, членов организации не пускают не пускают в село Старомарьевка.
«Украинские силовики не пускают наблюдателей миссии ОБСЕ в захваченную ВС Украины Старомарьевку. На линии соприкосновения в зоне конфликта в Донбассе», — заявил Пушилин «РИА Новости».
По информации МИД непризнанной ДНР, украинские силовики захватили этот населенный пункт. Также военные вывесили там украинский флаг и вырыли траншеи.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин прокомментировал возможное наступление на Киев. По его словам, в Донецке хотят дипломатического решения конфликта, но в то же время готовы и к войне.
Подписывайтесь на URA.RU в