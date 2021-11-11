Жириновский подал в суд на журналиста за обвинения в приставаниях

Журналист Ренат Давлетгильдеев заявлял, что Владимир Жириновский приставал к нему после финала конкурса «Мисс Россия» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский подал в суд на телеканал «Дождь» (признан в России иностранным агентом) и журналиста Рената Давлетгильдеева. Политик потребовал выплатить 10 миллионов рублей за распространение недостоверной информации — ранее корреспондент обвинил его в харассменте.

«Политик подал иск в Останкинский суд Москвы из-за заявлений Давлетгильдеева, который обвинил Жириновского в сексуальных домогательствах. По словам журналиста, помощники лидера ЛДПР пытались отвезти его в корпоративную сауну партии, а сам Жириновский якобы „лапал“ его во время интервью», — передает «Газета.ру».

Впервые Давлетгильдеев рассказал о домогательствах в 2018 году. По его словам, инцидент произошел после финала конкурса «Мисс Россия». На своей странице в Facebook Давлетгильдеев написал, что Жириновский, «пока давал небольшое интервью, лапал за жопу так, что руки тряслись с диктофоном». Позднее он повторил рассказ о домогательствах со стороны лидера ЛДПР в эфире «Дождя».

Жириновский заявил, что сведения о харассменте, которые распространяет Давлетгильдеев, «не соответствуют действительности» и «вызывают сомнения в морально-этических и нравственных качествах истца». Лидер ЛДПР считает, что это порочит его честь и деловую репутацию, поэтому требует от телеканала и журналиста компенсацию в размере 10 миллионов рублей. В случае победы Жириновского в суде телеканал «Дождь» должен будет опубликовать опровержение.

Ранее лидер ЛДПР подал иск о защите чести и достоинства к первому секретарю Московского городского комитета КПРФ Валерию Рашкину. Ранее коммунист в интервью радио «Комсомольская правда» подчеркнул, что «Жириновский говорит, мы будем сажать всех, кто не вакцинировался». По мнению коммунистов, именно это вызвало недовольство лидера ЛДПР. Жириновский требует опровержения со стороны Рашкина и компенсацию в размере миллиона рублей.