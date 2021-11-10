Бюджет региона на 2022 год планируется принять с дефицитом свыше 37 млрд рублей Фото: Николай Бастриков © URA.RU

На счетах правительства Тюменской области к началу 2022 года останется около 4,9 млрд рублей собственных средств. Об этом 11 ноября на заседании бюджетного комитета облдумы сообщил директор регионального департамента финансов Михаил Таранов. При этом областной бюджет на 2022 год планируется принять с дефицитом свыше 37 млрд рублей.

«Переходящий остаток на 2022 год, по нашим расчетам, составит около 4,9 млрд рублей. Из них, 1,4 млрд рублей — остатки бюджета Тюменской области, 3,5 млрд рублей — остатки по программе «Сотрудничество», — рассказал глава департамента.

По информации, предоставленной URA.RU Тюменской областной думой, на сегодняшний день остатки бюджета региона превышают 42 млрд рублей. Но почти вся эта сумма будет потрачена на покрытие дефицита бюджета 2021 года.

Ранее URA.RU сообщало, что в Тюменскую облдуму внесен проект бюджета, согласно которому, доходы региональной казны в 2022 году составят 194,6 миллиардов рублей, расходы — более 232 миллиардов рублей. Дефицит планируется покрывать кредитами, в том числе, коммерческими — на сумму 1,7 млрд рублей.