В курганских селах жалуются на закрытие офисов Сбербанка

Жители двух курганских сел пожаловались на закрытие офисов Сбербанка Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители курганского села Каширино (Кетовский район) пожаловались на закрытие офиса Сбербанка. Чтобы оплатить коммунальные услуги, жителей, в том числе пенсионеров, отправляют в соседнее село, рассказал депутат гордумы Кургана Яков Сидоров.

«Жители села Каширино пожаловались. Люди не имеют возможности внести коммунальные платежи. 70-летних бабушек отправляют в соседнюю деревню за несколько километров», — рассказал Яков Сидоров во время прямого эфира на своей странице во «ВКонтакте».

По словам Сидорова, сельчане обращались к местным властям с жалобой, но ответа не получили. Подобная ситуация сложилась в селе Мехонское Шатровского района, где также был закрыт офис Сбербанка. Сейчас к мобильному офису, который приезжает по расписанию, выстраиваются большие очереди сельчан.

В пресс-службе Уральского банка Сбербанка сообщили URA.RU, что офис в селе Каширино Кетовского района работает. «В октябре он был временно закрыт на несколько дней по техническим причинам. Сейчас клиенты могут воспользоваться всеми необходимыми услугами», — пояснили в пресс-службе в ответ на запрос URA.RU. В Мехонском планируется открыть постоянный офис Сбербанка в мае следующего года. Сейчас готовится проект реконструкции помещения, которое предоставила администрация села для размещения банка. Пока жителям Мехонского предлагают воспользоваться передвижным кассовым пунктом Сбербанка, который работает каждую субботу с 10:30 до 15:30.

Ранее URA.RU писало, что Сбербанк массово закрывает офисы в Кургане. Оптимизация сети связана со снижением количества операций в офисах и ростом онлайн-сервиса.