Володин повысил голос на Силуанова из-за металлургов. Видео

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Вячеслав Володин не согласился с идеей Антона Силуанова по изъятию сверхдоходов у металлургов Фото:

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин раскритиковал идею изъятия сверхдоходов у металлургов. С таким предложением выступил министр финансов РФ Антон Силуанов. Володин считает, что эта идея не соответствует поручению президента РФ Владимира Путина.

«Президент задачи поставил — снижение цен на металл. Достигаем? Нет. Налоги какие вводятся? Решают они вопрос? Нет. Да, изъятие будет. А вдруг рост цен будет? Что мы будем делать?» — заявил Вячеслав Володин во время заседания Госдумы РФ. Мероприятие транслировалось на телеканале «Россия 24».

В ответ Силуанов заявил, что Россия должна соответствовать нормам Всемирной торговой организации, в состав которой она входит. Володин заявил, что этот фактор не должен становиться отягчающим для экономики РФ.

Ранее СМИ сообщали, что государство планирует изменить налоговую политику для металлургических компаний и производителей. В частности, нововведения должны были коснуться налога на добычу полезных ископаемых — его планируют повысить втрое, передает «Национальная служба новостей». О повышении НДПИ с 2022 года ранее сообщил президент РФ Владимир Путин. Пока что правительство РФ ввело повышенные пошлины на экспорт металлургической промышленности. В мае вице-премьер правительства РФ Андрей Белоусов заявил, что металлурги «нахлобучили» государство на 100 миллиардов рублей.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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