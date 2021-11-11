Педиатр: микс COVID с другими болезнями у детей ведет к смерти

Пересечение COVID-19 с детскими инфекциями ведет к тяжелому поражению органов Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Пересечение COVID-19 и детских инфекционных заболеваний может привести к серьезным поражениям организма и даже к смерти. Об этом в беседе с URA.RU рассказал главный внештатный специалист Министерства здравоохранения РФ по медицинской профилактике в УрФО, врач-педиатр, доктор медицинских наук Сергей Токарев.

«Это фатально опасно, если в одном организме произойдет встреча коронавируса и детских болезней. Это может стать триггером для запуска каскада системных воспалительных ответов с поражением органов, в том числе сердечно-сосудистой системы, центральной нервной, органов дыхания. Ребенок, с которым это произойдет, может остаться инвалидом и на восстановление может уйти вся жизнь», — объяснил Сергей Токарев.

Ппедиатр подчеркнул, что опасно пересечение детских болезней, в частности кори, коклюша, и в постковидный период. «Иногда важнее пережить именно постковидный синдром. Если ребенок в этот период ослаблен и был не привит от детских инфекций, то при встрече, например, с корью, шансов выжить будет немного», — добавил Токарев.

В беседе с URA.RU врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок согласился с коллегой. «Такое сочетание будет летальным. Корь — само по себе очень тяжелое заболевание, не сравнимое по тяжести с COVID-19», — заявил он.

При этом, по словам спикера, вероятность пересечения кори и COVID-19 крайне мала. «Если клетка заражена одним типом вирусом, то она будет невосприимчива к другому. У COVID-19 инкубационный период короче, у кори он длится 7 дней, и если происходит одновременное заражение, то коронавирус успевает быстрее в организме обосноваться и вызвать заболевание, нивелируя дальнейшее распространение другой инфекции», — подытожил Болибок.

Ранее в ВОЗ заявили о возможных вспышках в мире кори. Так как из-за пандемии COVID-19 более 22 млн детей пропустили в 2020 году первую из двух инъекций вакцины.