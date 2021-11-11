Свердловских онкологов номинировали на самую престижную премию

Проголосовать за врачей-номинантов можно до 15 ноября Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Претендентами на самую престижную премию в области онкологии в стране стали три врача свердловского онкоцентра. Народное голосование продлится до 15 ноября, а вручение пройдет 10 декабря в Москве (Московская область). Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Свердловского онкоцентра.

«Отбор для финального этапа прошли руководитель химиотерапевтической службы Марина Зафирова (номинация „Лучший химиотерапевт“), заведующая радиологическим отделением № 1 Анастасия Кулакова (номинация „Лучший радиолог“) и заведующая отделением внутрипросветной эндоскопической диагностики Ирина Верховодова („Лучший специалист диагностической службы“). Поддержать врачей могут и коллеги, и пациенты, и их родные. Проголосовать можно до 15 ноября 2021 года», — сказано в сообщении. URA.RU приводит ссылки на номинантов:

Номинация «Лучший химиотерапевт»: руководитель химиотерапевтической службы Марина Зафирова https://award.final-session.ru/vote

Номинация «Лучший радиолог»: заведующая радиологическим отделением №1 Анастасия Кулакова https://award.final-session.ru/vote#!/tab/3749723303

Номинация «Лучший специалист диагностический службы»: заведующая отделением внутрипросветной эндоскопической диагностики Ирина Верховодова https://award.final-session.ru/vote#!/tab/374972330-4

Ранее URA.RU писало, что в Свердловском областном онкологическом диспансере полностью заменили парк операционных столов. Оборудовали 12 операционных залов, а также закупили сверхмощные электрогидравлические модели, которые способные выдержать нагрузку до 325 килограммов.