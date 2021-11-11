11 ноября 2021
10 ноября 2021

Свердловских онкологов номинировали на самую престижную премию

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Челябинский областной клинический центр онкологии и ядерной медицины. Челябинск, диагностика, врач, челябинск, онкоцентр, доктор, центр онкологии, онколог, медик, радиология, процедура
Проголосовать за врачей-номинантов можно до 15 ноября Фото:

Претендентами на самую престижную премию в области онкологии в стране стали три врача свердловского онкоцентра. Народное голосование продлится до 15 ноября, а вручение пройдет 10 декабря в Москве (Московская область). Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Свердловского онкоцентра.

«Отбор для финального этапа прошли руководитель химиотерапевтической службы Марина Зафирова (номинация „Лучший химиотерапевт“), заведующая радиологическим отделением № 1 Анастасия Кулакова (номинация „Лучший радиолог“) и заведующая отделением внутрипросветной эндоскопической диагностики Ирина Верховодова („Лучший специалист диагностической службы“). Поддержать врачей могут и коллеги, и пациенты, и их родные. Проголосовать можно до 15 ноября 2021 года», — сказано в сообщении. URA.RU приводит ссылки на номинантов:

  • Номинация «Лучший химиотерапевт»: руководитель химиотерапевтической службы Марина Зафирова https://award.final-session.ru/vote
  • Номинация «Лучший радиолог»: заведующая радиологическим отделением №1 Анастасия Кулакова https://award.final-session.ru/vote#!/tab/3749723303
  • Номинация «Лучший специалист диагностический службы»: заведующая отделением внутрипросветной эндоскопической диагностики Ирина Верховодова https://award.final-session.ru/vote#!/tab/374972330-4

Ранее URA.RU писало, что в Свердловском областном онкологическом диспансере полностью заменили парк операционных столов. Оборудовали 12 операционных залов, а также закупили сверхмощные электрогидравлические модели, которые способные выдержать нагрузку до 325 килограммов.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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