Сверхмощные операционные столы поставили свердловским онкологам

Новая техника в областном онкодиспансере поможет врачам выполнять более 10 000 операций ежегодно Фото: Илья Московец © URA.RU

В Свердловском областном онкологическом диспансере полностью заменили парк операционных столов. Оборудовали 12 операционных залов, а также закупили сверхмощные электрогидравлические модели, которые способные выдержать нагрузку до 325 килограммов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Свердловского онкоцентра.

«Высота столов и угол наклона его отдельных элементов регулируются с помощью пульта, оснащенного подсветкой. Эта функция создает дополнительный комфорт для хирургов, проводящих лапароскопические вмешательства. Новые столы оборудованы дополнительными принадлежностями для удобного проведения спинальной хирургии, онкоортопедических операций с дополнительным рентгенконтролем», − рассказал заведующий оперблоком Сергей Молчановский.

Многосекционная модульная столешница, оснащенная мягкими матрацами, позволяет расположить пациента максимально комфортно, а широкий выбор дополнительных возможностей, позволяет настроить их для любых современных хирургических вмешательств: от малотравматичных лазерных, до длительных многочасовых резекций с трансплантацией тканей.

«Операционные Свердловского онкодиспансера также оснастили лапароскопическими стойками для малотравматичной хирургии, лазером для удаления новообразований опухолей головы и шеи, ультразвуковыми скальпелями и другими расходными материалами, позволяющими ежегодно проводить в регионе свыше 10 тысяч самых сложных вмешательств на уровне федеральных и мировых центров», — поделился Молчановский.

Ранее URA.RU писало, что специалисты Свердловского областного онкологического диспансера успешно удалили пациенту липосаркому (злокачественную опухоль) весом в 5 кг. Операция по удалению опухоли длилась полтора часа, осложнений удалось избежать. При этом нога вернулась к привычным размерам сразу же после хирургического вмешательства, двигательная функция оказалась полностью сохранна.