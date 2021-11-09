Сверхмощные операционные столы поставили свердловским онкологам

В Свердловском областном онкологическом диспансере полностью заменили парк операционных столов. Оборудовали 12 операционных залов, а также закупили сверхмощные электрогидравлические модели, которые способные выдержать нагрузку до 325 килограммов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Свердловского онкоцентра.
«Высота столов и угол наклона его отдельных элементов регулируются с помощью пульта, оснащенного подсветкой. Эта функция создает дополнительный комфорт для хирургов, проводящих лапароскопические вмешательства. Новые столы оборудованы дополнительными принадлежностями для удобного проведения спинальной хирургии, онкоортопедических операций с дополнительным рентгенконтролем», − рассказал заведующий оперблоком Сергей Молчановский.
Многосекционная модульная столешница, оснащенная мягкими матрацами, позволяет расположить пациента максимально комфортно, а широкий выбор дополнительных возможностей, позволяет настроить их для любых современных хирургических вмешательств: от малотравматичных лазерных, до длительных многочасовых резекций с трансплантацией тканей.
«Операционные Свердловского онкодиспансера также оснастили лапароскопическими стойками для малотравматичной хирургии, лазером для удаления новообразований опухолей головы и шеи, ультразвуковыми скальпелями и другими расходными материалами, позволяющими ежегодно проводить в регионе свыше 10 тысяч самых сложных вмешательств на уровне федеральных и мировых центров», — поделился Молчановский.
Ранее URA.RU писало, что специалисты Свердловского областного онкологического диспансера успешно удалили пациенту липосаркому (злокачественную опухоль) весом в 5 кг. Операция по удалению опухоли длилась полтора часа, осложнений удалось избежать. При этом нога вернулась к привычным размерам сразу же после хирургического вмешательства, двигательная функция оказалась полностью сохранна.
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